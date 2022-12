Bestatter stirbt am Steuer – überraschende Entdeckung im Wagen

Hagen. Ein Bestatter erleidet am Steuer einen Herzinfarkt, kommt von der Straße ab und stirbt. Damit ist er einer von mehreren Toten im Auto.

Hagen Bestatter stirbt am Steuer – vier Leichen im Wagen

Makaberes Unglück in Hagen in Nordrhein-Westfalen: Ein ist tödlich verunglückt, während er mit seinem Wagen vier Särge mit Verstorbenen transportierte. Nach Stand von Donnerstag erlitt der 65-Jährige am Steuer einen Herzinfarkt. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen schlitterte gegen eine Leitplanke und kam dort zum Stehen.

Aufmerksame Autofahrer hielten an. Die Türen des Leichenwagens waren jedoch verschlossen, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Sie schlugen die Scheiben ein und versuchten, den bewusstlosen Mann wiederzubeleben. Trotz dieser beherzten Maßnahme verlor der Fahrer sein Leben. Als der Rettungsdienst am Unfallort eintraf, konnte dieser nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sie entdeckten die vier Särge, die unbeschädigt geblieben waren.

Mit zwei Fahrzeuge holte das Bestattungsunternehmen die Särge ab und kümmerte sich um den Weitertransport. An dem Wagen, ein schwarzer Mercedes, entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

