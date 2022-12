Nach Drosten-Aussage: Buschmann fordert Ende der Corona-Maßnahmen

Berlin. Nach einem Interview von Christian Drosten: Justizminister Marco Buschmann fordert das Ende aller Corona-Maßnahmen in Deutschland.

Nach Ansicht des Intensivmediziners Christian Karagiannidis wird die Corona-Pandemie nach diesem Winter vorbei sein. Er halte es für unwahrscheinlich, dass sich in Deutschland noch einmal eine gefährliche Variante ausbreite, sagte der Mediziener, der Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist.

Pandemie Drosten-Aussage: Buschmann will Ende der Corona-Maßnahmen

Nachdem der Virologe Christian Drosten das Ende der Corona-Pandemie verkündigt hat, wird in der Ampel-Koalition über das weitere Vorgehen in Bezug auf Schutzmaßnahmen diskutiert. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat nach den Äußerungen des Drostens für ein Auslaufen aller Schutzmaßnahmen plädiert.

"Christian Drosten gehörte in der Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern", so der FDP-Politiker am Montag auf Twitter. "Die Pandemie ist vorbei. Wir sind im endemischen Zustand. Als politische Konsequenz sollten wir die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden", forderte Buschmann.

Christian #Drosten gehörte in der #Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern. Nun lautet sein Befund: Die Pandemie ist vorbei. Wir sind im endemischen Zustand.



Als politische Konsequenz sollten wir die letzten #Corona-Schutzmaßnahmen beenden. https://t.co/durwvXxUag — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) December 26, 2022

Drosten im Interview: Pandemie ist vorbei

Drosten hatte dem "Tagesspiegel" gesagt, dass Deutschland in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2 erlebe. "Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei", sagt er. Die Auffassung, dass der pandemische Zustand überwunden ist, teilen inzwischen mehrere Experten in Deutschland.

Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen äußerte sich vorsichtiger. Gegenüber dem "Tagesspiegel" sprach er zwar ebenfalls von dem vermehrten Rückgang der Fälle von Coronavirus, plädierte aber für Schutzmaßnahmen bis zum Frühjahr um das Gesundheitswesen zu entlasten.

Coronavirus – Die wichtigsten News

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch teilte auf Twitter einen Bericht zu dem Interview mit Drosten und überschrieb dies mit "Weihnachtsbotschaft vom Papst".

In den Bundesländern, die Corona-Schutzmaßnahmen wie Isolationspflicht und Maskenregeln im öffentlichen Nahverkehr selbst festlegen, gelten derzeit noch unterschiedliche Auflagen zur Pandemiebekämpfung. (rs/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de