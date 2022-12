Netflix: Der "beste Film aller Zeiten" fliegt aus dem Angebot

Berlin. Das Jahr neigt sich dem Ende und so auch die Zeit für einige Film-Klassiker auf Netflix. Diese Filme sollten Sie noch schnell schauen.

Zum Ende eines Monats laufen bei Netflix immer ein paar Filme aus. Zum Ende des Jahres sind es dieses Mal aber ein paar Besondere Klassiker. Diese Blockbuster sollten Sie bis Silvester gesehen haben.

Film-Klassiker bei Netflix: Diese Blockbuster verschwinden aus dem Angebot

"Die Verurteilten": Eine legendäre Stephen-King-Verfilmung über zwei Gefängnisinssasen, die sich hinter Gittern anfreunden. Der Film mit Tim Robbins und Morgan Freemann gilt laut IMDb (Internet Movie Data Base) als "bester Film aller Zeiten".

"Inception": Ebenfalls Teil der IMDb-Bestenliste ist dieser Thriller von Christopher Nolan. Als "Bemerkenswert" und "atemberaubend" wird der Film mit Leonardo DiCaprio unter anderem beschrieben.

Gangsterbosse und Weltkriegs-Abenteuer

"Departed – Unter Feinden": In diesem Film taucht Regisseur Martin Scorsese in eine Welt voller Gauner und Gangster ab. Der junge Polizist Billy Costigan wird undercover in das Syndikat des Gangsterbosses Costello eingeschleust. Neben reichlich Spannung bietet der Film eine Star-Besetzung: Jack Nicholson, Leonard DiCaprio und Matt Damon.

"Inglourious Basterds": Auch der Klassiker von Quentin Tarantino verlässt das Netflix-Universum zum Ende des Jahres. Das Weltkriegs-Abenteuer punktet mit gewitzen Dialogen zwischen Stars wie Christoph Waltz, Brad Pitt und Mélanie Laurent.

Einige Film-Klassiker verlassen zum Ende des Jahres den Streaminganbieter Netflix. Foto: Jenny Kane/AP/dpa

Doch nicht nur für einige Filme endet mit dem Jahreswechsel ihre Zeit bei Netflix. Auch mehrere – zum Teil sehr beliebte – Serien werden aus dem Angebot gestrichen. Dazu gehören:

Das Büro (Comedy)

Donwton Abbey (Historiendrama)

Shaun das Schaf (Kinder)

The Good Doctor (Drama)

Real Detective (Crime-Doku)

The Paper (Drama)

Superstore (Comedy)

Timmy das Schäfchen (Kinder)

Transformers: Cyberverse (Animation)

Pac-Man und die Geisterabenteuer (Animation)

Lellobee City Farm (Kinder)

Netflix sorgt für Nachschub ab Januar 2023

Zwar verlassen einige Film-Klassiker und Serien den Streamingdienst, aber Netflix sorgt im neuen Jahr auch für Nachschub. Ab 1. Januar läuft die Serie "Kaleidoskop" auf dem Online-Anbieter an. Das Besondere an der Serie: Die Episoden können in jeglicher Reihenfolge geschaut werden. Die Geschichte soll trotzdem Sinn ergeben.

Im Laufe des Monats folgen dann "Der denkwürdige Fall des Mr Poe" mit Christian Bale (6. Januar), die zweite Staffel "Vikings: Valhalla" (12. Januar) und "Tenet" – ein weiteres Meisterwerk von Christopher Nolan.

