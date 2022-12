Corona in China: Führt Deutschland strengere Einreiseregeln ein?

USA und Italien ordnen Corona-Testpflicht für Einreise aus China an

Angesichts der heftigen Corona-Welle in China haben mehrere Länder ihre Vorgaben zur Einreise chinesischer Staatsbürger verschärft, darunter die USA und Italien. Am Donnerstag berät die EU-Kommission über ein koordiniertes Vorgehen in der Europäischen Union.

