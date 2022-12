Hans Peter Hallwachs: Schauspieler mit 84 Jahren gestorben

Der Schauspieler Hans Peter Hallwachs ist tot. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Familienkreisen erfahren hat, starb er bereits am 16. Dezember in Berlin. Er wurde 84 Jahre alt.

1938 im brandenburgischen Jüterbog geboren, sammelte Hallwachs nach einem abgebrochenen Jura-Studium in der Schauspielschule "Der Kreis" erste Bühnenerfahrung. Es folgten diverse Engagements, unter anderem an den Münchner Kammerspielen, bei den Salzburger Festspielen und am Schauspielhaus Graz.

Ab den späten 1960er Jahren machte Hallwachs sich zudem als Darsteller in Film- und TV-Produktionen einen Namen. Oft übernahm er Charakterrollen – so wirkte er in dem Drama "Der Sommer des Samurai", im Mehrteiler "Hemingway" und im Kriegsdrama "Rosenstraße" mit. Aber auch in Komödien wie "Didi auf vollen Touren", "Otto – Der Außerfriesische" und "(T)Raumschiff Surprise" war er zu sehen.

Viele TV-Zuschauer kennen Hallwachs durch seine diversen Gastauftritte in verschiedenen Sendungen. So übernahm er Rollen in den Serien "Derrick", "Medicopter 117" und war wiederholt im "Tatort" zu sehen. Wiederkehrende Rollen hatte er unter anderen in "Der Bulle von Tölz" und "Mord mit Aussicht". Seine letzte Rolle spielte Hallwachs 2020 in der Fernsehserie "Letzte Spur Berlin". (fmg)

