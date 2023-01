Pointer Sisters: Sängerin Anita mit 74 Jahren gestorben

Anita Pointer starb am Samstag im Alter von 74 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung.

Sie wurde mit Songs wie "I'm So Excited" bekannt – nun ist die Grammy-Gewinnerin Anita Pointer im Alter von 74 Jahren gestorben. Das Gründungsmitglied der R&B-Gruppe "The Pointer Sisters" erlag den Folgen einer Krebserkrankung, wie Pointers Sprecher Roger Neal mitteilte.

"Wir sind zutiefst betrübt über den Verlust von Anita. Jedoch tröstet es uns zu wissen, dass sie nun in Frieden bei ihrer Tochter Jada sowie ihren Schwestern June und Bonnie ist", heißt es in einem Statement ihrer Schwester Ruth, ihrer Brüder Fritz und Aaron sowie ihrer Enkeltochter Roxie. Anita habe alle zusammengehalten und "ihre Liebe zu unserer Familie wird in jedem von uns weiterleben".

"I'm So Excited": Gruppe hatte insgesamt 13 US-Top-20-Hits

Anita Pointers Tochter Jada starb im Jahr 2003, sie inspirierte den Pointer-Sisters-Song "Jada". Bonnie Pointer und ihre jüngste Schwester June gaben 1969 ihr professionelles Gesangsdebüt als Duo. Später rekrutierten sie die älteren Schwestern Anita und Ruth, um sich ihnen anzuschließen, bevor sie 1973 ihr erstes gemeinsames Album veröffentlichten.

Zwischen 1973 und 1985 hatte die Gruppe 13 US-Top-20-Hits. Ihr Debütalbum im Jahr 1973 brachte ihre erste Hitsingle "Yes We Can Can" hervor. Zu ihren Hits gehörten "Fire" (1978), "He's So Shy" (1980), "Slow Hand" (1981), "I'm So Excited" (1982) und "Neutron Dance, Automatic und Jump" (1983). Die Band gewann drei Grammys

Geboren wurde Anita Pointer im Januar 1948 als viertes von sechs Kindern des Predigers Elton Pointer und dessen Frau Sarah. Schon als Kind habe sie in der Kirche ihres Vaters mit ihren Geschwistern gesungen. Schon als Kinder hatten sie in der Kirche ihres Vaters gesungen, der im kalifornischen Oakland Prediger war. Pointer hatte ihren Job als Sekretärin gekündigt, um sich der Gruppe anzuschließen. 1994 wurden sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. (bef/afp)

