Wise sperrt Konto von Start-Up "Bulletproof Ukraine"

Militärseelsorger gibt ukrainischen Soldaten neue Hoffnung

Die Lage für die ukrainischen Soldaten an der Front ist oft prekär - schließlich sind sie in ständiger Lebensgefahr und sehen ihre Familien nicht. Militärseelsorger Mark Kuptschenenko ist jeden Tag an der Front unterwegs, um den Kämpfern Hoffnung zu geben.

