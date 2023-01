Benedikt XVI.: Emeritierter Papst im Petersdom beigesetzt

In der Hofkapelle in München liegt ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. aus. Viele hier sind betroffen über den Tod Joseph Ratzingers.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist im Petersdom beigesetzt worden. Das teilte der Pressesaal des Heiligen Stuhls am Donnerstag nach der Totenmesse mit. Der Sarg mit dem Leichnam des gebürtigen Bayern war zuvor vom Petersplatz in Rom in die Gruft der Basilika gebracht worden. Von diesem Teil der Trauerfeierlichkeiten war die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Joseph Ratzinger – Benedikts bürgerlicher Name – liegt nun im Grab seines polnischen Vorgängers Johannes Paul II., dessen sterbliche Überreste schon vor Jahren an einen anderen Ort in der Kirche gebracht wurden. In dem dreischichtigen Sarg aus Holz und Zink sind Grabbeigaben, wie etwa ein Text über sein Leben und Pontifikat, beigelegt.

Kurienerzbischof Edgar Pena Parra (vorne M) sitzt neben der deutschen Delegation mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (vorne 2.v.l.), seine Frau Elke Büdenbender (vorne l), Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (2. Reihe l., SPD), Peter Tschentscher (2. Reihe 2.v.r., SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg und Bundesratspräsident, Bundeskanzler Olaf Scholz (2. Reihe r, SPD) , Nancy Faeser (3. Reihe l., SPD), Bundesministerin des Innern und Heimat, Markus Söder (3. Reihe 2.v.l., CSU), Ministerpräsident von Bayern, Friedrich Merz (3. Reihe r), CDU Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU Fraktion, während der öffentlichen Trauermesse für den emeritierten Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz. Foto: Oliver Weiken/dpa

Vor der Beisetzung feierten laut Vatikan rund 50 000 Gläubige auf dem Petersplatz den Trauergottesdienst, dem der amtierende Papst Franziskus vorstand. Von Montag bis Mittwoch lag der Körper Benedikts für die Öffentlichkeit aufgebahrt im Petersdom. Benedikt XVI. saß von 2005 bis 2013 auf dem Stuhl Petri, ehe er 2013 als Papst zurücktrat. Danach lebte er im Vatikan und starb dort im Kloster Mater Ecclesiae am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren. (dw/dpa)

