Prinz Harry im Interview: Er dachte über Jahre, Diana sei nicht tot

Harry und Meghan legen nach: Eine Woche nach der Veröffentlichung der ersten drei Episoden ihrer Netflix-Dokumentation werden die nächsten drei Folgen ausgestrahlt. Meghan klagt in der Dokumentation an, sie sei "den Wölfen zum Fraß vorgeworfen" worden.

Er will sich mit seiner Familie zusammensetzen und über alles reden: Vor dem offiziellen Erscheinen seiner Memoiren macht Prinz Harry seiner Familie ein Gesprächsangebot. „Die Tür ist immer offen“, sagte Harry in einem ITV-Interview, das der britische Sender am Sonntagabend ausstrahlte. Er hoffe, dass seine Familie dazu bereit sei.

Ob das passieren wird, ist nach den aufsehenerregenden Enthüllungen, die in den vergangenen Tagen bereits aus Harrys Autobiografie „Spare“ („Reserve“) durchgesickert sind, fraglich. Besonders heftig teilt der 38-Jährige gegen seinen älteren Bruder William (40) aus. Mehrfach soll der ihn körperlich angegangen sein.

„Ich habe diesen roten Nebel bei ihm gesehen“, schilderte Harry gegenüber ITV einen offenbar aufbrausenden William – eine Darstellung, die in scharfem Kontrast zum öffentlichen Auftreten des Thronfolgers steht. „Harry zeichnet das Bild eines jähzornigen künftigen Königs, der die Kontrolle verlieren kann“, konstatiert der „Guardian“. Der „Daily Telegraph“ mutmaßt, es sei offenbar Harrys Absicht, „William zu zerstören“.

Die britischen Prinzen Harry (l) und William stehen bei der Enthüllung der Statue ihrer Mutter Diana Rücken an Rücken im Sunken Garden des Kensington-Palastes (2021). Foto: Dominic Lipinski/Pool PA via AP/dpa

Prinz Harry im Interview: William „gefangen“ im königlichen System

Schon in seinem berühmten Interview mit Talkshow-Diva Oprah Winfrey sagte Harry, er und sein Bruder befänden sich auf „unterschiedlichen Wegen“; William sei „gefangen“ im königlichen System.

Obwohl er auch an den anderen Mitgliedern des Königshauses kaum ein gutes Haar lässt, sagte Harry dem Moderator Tom Bradby nun, er glaube immer noch an die Monarchie, auch wenn er nicht wisse, ob er in ihrer Zukunft eine Rolle spielen werde. Gleichzeitig betonte er, dass er sich eine „Aussöhnung“ mit seiner Familie wünsche. Dafür müssten allerdings zuvor die Verantwortlichkeiten geklärt werden.

Tod von Diana: Harry fühlte sich schuldig – weil er nicht weinen konnte

Harry fühlte sich nach dem Tod seiner Mutter Diana 1997 schuldig, weil er keine Emotionen zeigen konnte. In dem Interview beschrieb der Prinz, wie William und er sich nach Dianas Tod bei der Begegnung mit trauernden Menschen vor dem Kensington-Palast gefühlt haben. „Da waren 50.000 Blumensträuße für unsere Mutter, und da waren wir, und haben die Hände von Leuten geschüttelt und gelächelt“, sagte der Prinz. Diana, Ex-Frau von König Charles (74), war in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall gestorben.

„Jeder hat gedacht und gefühlt, dass er unsere Mutter kennt, und die beiden Menschen, die ihr am nächsten waren, die sie am meisten geliebt hat, konnten in dem Moment keine Gefühle zeigen.“ Er habe ein einziges Mal geweint – bei Dianas Beerdigung.

Prinz Harry: Zweites Interview im US-Fernsehen

Wie traumatisierend die Erfahrung mit dem Tod seiner Mutter waren, machte Prinz Harry auch in einem zweiten Interview deutlich, das am Sonntagabend im US-Fernsehsender CBS ausgestrahlt wurde. Sein Vater sei morgens in sein Schlafzimmer gekommen, habe seine Hand auf Harrys Knie gelegt und ihm gesagt, dass Diana einen schlimmen Unfall gehabt hatte, erinnerte er sich im Gespräch mit dem amerikanischen Starjournalisten Anderson Cooper.

Mehr als zehn Jahre hielt der traumatisierte Junge an der Überzeugung fest, dass seine Mutter nur untergetaucht sei, um dem Medienzirkus zu entkommen. Oft sei er morgens aufgewacht und habe sich gedacht, „dies ist der Tag, an dem meine Mutter zurückkommt“. Er habe gelitten, und an dem Tag, an dem Diana starb, „begann mein persönlicher Krieg, ein Kampf gegen mich selbst“. Laut eigener Aussage war er in Therapie, auch Alkoholmissbrauch war eine Folge. Den Behörden und Medienberichten vertraute er nicht und wollte im Alter von 20 Jahren den offiziellen Polizeibericht einsehen.

Drei Jahre danach ließ er sich sogar durch denselben Pariser Tunnel fahren, in dem seine Mutter im Sommer 1997 ums Leben gekommen war. Mit genau demselben Tempo, mit dem Dianas Chauffeur vor mehr als 25 Jahren unterwegs war. Dem offiziellen Ermittlungsergebnis, wonach ihr Fahrer zu viel getrunken habe, stehen er und Bruder William bis heute skeptisch gegenüber.

Prinzessin Diana kam im Jahr 1997 nach einem Autounfall in Paris ums Leben. Foto: imago images/Photoshot/John Shelley Collection

Prinz Harry über William: Wie so oft als zweite Geige gefühlt

Überhaupt, Prinz William. Auch in dem CBS-Interview lässt sich Harry ausführlich über seinen älteren Bruder aus. Als beide das erste Mal dieselbe Schule besuchten, habe ihm William gesagt, dass sie so tun müssten, als würden sie sich nicht kennen. Das habe ihn gekränkt, wie so oft habe sich Harry als zweite Geige gefühlt.

Später habe sich William abschätzig über Harrys große Liebe Meghan geäußert – die „amerikanische Schauspielerin“. „Die Tatsache, dass sie aus den USA kommt, afroamerikanischer Abstammung und geschieden ist, spielten alle eine große Rolle.“ Meghan habe sämtliche Stereotypen erfüllt, die der Royal Family zuwider sind.

Und als Meghan und Harry letztlich „unauffällig“ den Rückzug antreten wollten, habe es immer wieder „Leaks“ aus dem Buckingham Palace gegeben. Immer wieder seien lange Geschichten in den Medien erschienen, die mit den Worten schlossen, der Palast sei um Stellungnahme gebeten worden. Dabei, davon ist Harry überzeugt, habe der Palast selbst die Infos löffelweise an die Autoren verfüttert. Sechs Jahre lang hätten er und Meghan negative Geschichten über sich in der Presse erdulden müssen - ohne jemals vom Palast verteidigt zu werden. Nun habe er, Harry, keine Alternative, als mit seinen Memoiren an die Öffentlichkeit zu gehen.

Harry wünscht sich Bruder und Vater zurück

Aber den endgültigen Bruch mit der Familie, „the institution“, wie er die Royals immer wieder nennt, den will er dann doch nicht. Bei CBS sagte Harry: „Ich habe meinen Bruder lieb.“ Im Interview mit dem britischen ITV-Sender wurde er auch nach einem Blick in die Zukunft gefragt.

Der britische Prinz Harry steht in den Gärten des Buckingham Palastes. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa/Archivbild

Will er an der Krönung seines Vaters im Mai teilnehmen? Darauf antwortete der 38-Jährige ausweichend: „Bis dahin kann viel passieren.“ In dem Interview offenbarte Harry, er wünsche sich William und seinen Vater „zurück“. Der Ball liege nun aber im Spielfeld des Palastes.

In Deutschland wird Harrys Gespräch mit dem britischen Sender ITV am Montag (9. Januar) um 17 Uhr bei RTL im Rahmen der Sendung „Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview“ gezeigt. Das CBS-Interview wird nicht im deutschen Fernsehen ausgestrahlt.

