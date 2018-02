Seitenweg kein Vorbote für die Ortsumgehung

Dungelbeck Die Umgehungsstraße für Dungelbeck befindet sich lediglich in der Planung, baulich ist noch nichts passiert.

Ein Leser aus Vechelde fragt:

„Soll etwa schon die Ortsumgehung Dungelbeck gebaut werden?“

Die Antwort recherchierte Harald Meyer

Auf unserem Internet-Portal stellt sich ein Leser aus Vechelde die Frage, ob bereits die Vorbereitungen für den Bau der Ortsumgehungsstraße für Dungelbeck im Gange sind, denn: Von Woltorf kommend, befindet sich in Richtung Bundesstraße 65 direkt hinter der Schrankenanlage der Kreisstraße 71 ein Seitenweg mit Beschilderung. „Soll das die Ortsumgehung Dungelbeck werden?“ fragt sich der Leser.

Zuständig für die Kreisstraße 71 (K 71) ist der Landkreis Peine – von dort heißt es, mit einer möglichen Ortsumgehung für Dungelbeck habe die Situation an der Schrankenanlage der K 71 nichts zu tun. „An dem Bahnübergang wurde die technische Sicherung erneuert“, erläutert vielmehr die Landkreissprecherin Katja Schröder: „Dabei musste die Deutsche Bahn den Bahnübergang auch einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen beziehungsweise die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten.“ Um ein gefahrloses Räumen des Bahnüberganges zu ermöglichen, musste nach den Worten von Katja Schröder das Abbiegen vom Wirtschaftsweg nach links untersagt werden: Dies sei mit dem Grundstückseigentümer zuvor abgesprochen worden.

Die Ortsumgehungsstraße für Dungelbeck ist unabhängig davon inzwischen in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. Rainer Hülzenbecher, Ortsbürgermeister in Dungelbeck, ergänzt: Favorisiert werde derzeit offenbar eine Trasse östlich von Dungelbeck, während die Variante westlich von Dungelbeck zu vernachlässigen sei. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel prüfe gerade mögliche Trassen für diesen millionenschweren Straßenneubau.

Hülzenbecher zufolge fahren im Schnitt 10 000 Fahrzeuge pro Tag auf der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 65) in Dungelbeck: „Wenn Staus auf der Autobahn 2 sind, sind es noch deutlich mehr.“ Der Planung zufolge müsste die Ortsumgehung bis 2030 gebaut werden. „Aber bei solchen Vorhaben gibt es ja immer Verzögerungen.“