Hier trommelte der „Bauermeister“ das Dorf zusammen

Jonas (16) liest den Text auf der neuen Infotafel, die in Broistedt am früheren Thieplatz neben dem alten Brunnen von der Gemeinde auf Wunsch des Ortsrates aufgestellt wurde. Foto: Henrik Bode

„Wo bleibt die angekündigte Schautafel, die die Ortsgeschichte beschreibt?“, wollte ein Nutzer unseres Portals Alarm 38 erneut wissen. Die Antwort ist einfach: Die Tafel ist da.

Sie beschreibt aber nicht die gesamte Geschichte der Ortschaft Broistedt in der Gemeinde Lengede. Der Platz an und zwischen den Straßen Krugstraße, Ostenstraße und Sack in Broistedt hat offiziell keinen Namen. Er hatte aber einst einen: Thieplatz hieß er in alten Zeiten des Dorfes.

Damit das nicht (weiter) in Vergessenheit gerät, hatte sich unter anderem der Broistedter Ortsrat eine Infotafel an dieser historischen Stelle gewünscht. Denn der Platz war mal sehr wichtig. „Da wurde auch Recht gesprochen“, erläutert Broistedts Ortsheimatpflegerin Marlies Brettin.

Sie bekam den Auftrag, sich über den Inhalt der Tafel Gedanken zu machen. „Ich habe zwei Textentwürfe erstellt und an die Gemeinde geschickt“, erzählt sie. Dort sei dann entschieden worden, welcher der beiden Entwürfe umgesetzt wird.

Inzwischen steht bereits seit einigen Tagen in der Nähe des Brunnens am früheren Thieplatz eine kleine Tafel, die auf die historische Bedeutung dieses Teils von Broistedt hinweist.

Die Tafel zeigt ein altes Foto. Fachwerkhäuser, ein Oldtimer und ein paar Menschen sind auf der Aufnahme von damals zu sehen (ohne Datumsangabe).

Die neue Infotafel in Broistedts Ortskern hat folgenden Text: „Thieplatz. Ein Versammlungsort der Dorfbevölkerung. Seit dem frühen Mittelalter bis Mitte des 19. Jahrhunderts rief der Bauermeister (heute Bürgermeister) die Dorfbevölkerung auf diesem Platz zusammen, um Recht zu sprechen und zur Beratung und Beschließung von wichtigen dörflichen Angelegenheiten.“

Die Tafel ist auf einem ungefähr ein Meter hohen, groben Stein angebracht. Eine gewisse Wetterwiderstandsfähigkeit dürfte von der Gemeindeverwaltung berücksichtigt worden sein. Gegen Vandalismus oder Diebstahl ist kaum ein Schutz möglich.

Für alte und neue Bewohner gibt es nun ein paar Informationen mehr über das eigene Dorf.