Große Holzstapel blockieren öffentliche Parkplätze

Die Flächen am Broistedter Festplatz, auf den das Holz am Donnerstag noch lag, sind eigentlich öffentlicher Parkraum

„Der öffentliche Platz der Gemeinde wird auf einmal privatwirtschaftlich durch diverse Anwohner genutzt“, meldete ein Nutzer unseres Portals Alarm 38. Gemeint waren die großen Holzstapel, die am Festplatz am Wiesenweg in Broistedt lagen.

Die blockierten teilweise eine Fläche, die eigentlich öffentlicher Parkraum ist. „Erst wird ständig privater Bauschutt zwischengelagert und nun wird kommerziell im großen Stile ein Holzverkauf dort durchgeführt“, kritisierte der Nutzer, der den „Aufreger“ auf unserem Portal mitteilte weiter.

Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener klärte auf Nachfrage unserer Zeitung auf: Trotz der großen Mengen handele es sich nicht um einen Gewerbebetrieb. Ein Anwohner habe die Gemeinde gefragt, ob er bei der Anlieferung das Brennholz gegenüber von seinem Grundstück auf den öffentlichen Flächen zwischenlagern dürfe.

Das sei ihm erlaubt worden, so die Bürgermeisterin. „Das kommt immer wieder mal vor, dass uns Bürger das fragen.“ In der Regel werde das Holz dann relativ zeitnah auf das private Grundstück umgelagert und dort ordentlich gestapelt.

Das scheint auch im Wiesenweg der Fall zu sein. Am vergangenen Donnerstag war der Stapel auf der Parkfläche schon deutlich kleiner als bei der Anlieferung einige Tage zuvor. „Er hat aber die Auflage bekommen, bei Androhung eines Bußgeldes, dass alles bis Donnerstagabend weg sein muss“, betonte Maren Wegener.

Am Tag unserer Recherche vor Ort am Donnerstagmittag im Wiesenweg in Broistedt war von den Bewohnern des privaten Grundstücks, auf dem die großen Mengen Brennholz in kleinen Rollwagen ordentlich gestapelt lagern, niemand erreichbar.