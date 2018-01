Einbrecher stehlen Tabak und Bargeld aus Shop

Peine Einbrecher haben in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag in der Straße Rosenhagen die Terrassentür eines Hauses aufgehebelt und sind von dort aus in ein Geschäft eingestiegen. Aus dem Shop stahlen sie nach Angaben der Polizei Bargeld und Tabak. Der Schaden beläuft sich auf knapp 300 Euro.