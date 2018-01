Zwei Männer raufen sich wüst im Supermarkt

Am Samstagnachmittag ist es in einem Supermarkt an der Braunschweiger Straße in Peine zu einer wüsten Rauferei zwischen einem 59 Jahre alten Ilseder und einem 63 Jahre alten Peiner gekommen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine „Super-Prügelei im Supermarkt“ meldet die Peiner Polizei. Demnach war es am Samstagnachmittag in einem Supermarkt an der Braunschweiger Straße in Peine zu einer wüsten Rauferei zwischen einem 59 Jahre alten Ilseder und einem 63 Jahre alten Peiner gekommen. Ursache dafür war offenbar, dass der Ilseder für seine Lebensgefährtin an einer gerade eröffneten Kasse den „Platzhalter“ spielte, sein Kontrahent aber, der vorher bereits gegenüber anderen Kunden in dem Geschäft unangenehm aufgefallen sein soll, sich damit nicht einverstanden zeigte.

Schnell, so die Polizei in ihrem Bericht vom Sonntag weiter, flogen nach dem Austausch verbaler Nettigkeiten die Fäuste. Erst einige beherzte Zeugen konnten die beiden Kontrahenten, die sich mittlerweile auf dem Boden wälzten, trennen und die Polizei rufen.

Selbst während des nachfolgenden Polizeieinsatzes und in der Notaufnahme des Peiner Klinikums wollten sich die beiden Streithähne weiter „an die Wäsche“ gehen. Beiden trugen Kopfverletzungen davon, die ärztlich behandelt werden mussten.

Die Polizei fertigte gegen beide Männer Strafanzeigen. tst/red