Landgericht spricht Urteil im Prostituierten-Mordprozess

Im Prozess um den Mord an einer Prostituierten vor dem Landgericht Hildesheim wird an diesem Mittwoch, 11 Uhr, das Urteil verkündet. Einem 30-Jährigen aus dem Raum Salzgitter wird vorgeworfen, die 40 Jahre alte und aus Ungarn stammende Frau am Abend des 4. November 2016, ein Freitag, in ihrem...