Stefan Mross und Thomas Freitag in Peine

Peine „Immer wieder sonntags“ – unter dem Motto präsentiert der Musiker und Moderator Stefan Mross am Samstag seine Schlager-Revue in Peine. AS Events als Veranstalter verspricht eine Vorstellung mit „guter Laune, Spaß und der besten deutschen Musik“. Die Revue beginnt am Samstag, 20. Januar, um 16 Uhr...