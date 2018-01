Einbrecher schlagen in Peine zu

Peine Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag, 0 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, gewaltsam eine Tür eines Vereinsheims aufgebrochen, das sich in der Verlängerung der Schwicheldter Straße befindet. Aus den Räumen stahlen sie eine Dose mit einer geringen Summe Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben der Polizei 500 Euro.

Bei einem weiteren Einbruch in der Schwicheldter Straße stahlen Unbekannte Schmuck und Bargeld. Die Täter hebelten am Mittwoch zwischen 16.30 und 19 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dann durchsuchten sie die Räume. Zur Schadenssumme könne derzeit keine Angabe gemacht werden, teilt die Polizei Peine mit.

Einen weiteren Einbruch gab es am Donnerstag zwischen 21 und 21.20 Uhr im Bruchweg. Durch eine aufgehebelte Terrassentür drangen die bislang nicht bekannten Täter in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher stahlen Schmuckstücke und entfernten sich anschließend unerkannt. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 200 Euro.