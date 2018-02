Chorkonzert in St. Jakobi

Peine Ein Chorkonzert findet am Sonntag, 4. Februar, ab 18 Uhr in der Sankt-Jakobi-Kirche in Peine statt. Zu Gast ist der Chor der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTMH). Die 60 Studenten singen Motetten von Komponisten der Bach-Familie. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird um...