Ein bisschen verruchtes Wien auf der Peiner Hinterbühne

Die vielleicht berühmteste Zither-Melodie der Welt erklingt am Montag, 5. Februar, auf der Hinterbühne der Peiner Festsäle. In intimer Atmosphäre, wo sonst nur die Schauspieler sein dürfen, werden die Zuschauer in die verruchte Unterwelt von Wien in der Nachkriegszeit entführt. ...