Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver

Auf der B1 zwischen den Ortschaften Groß Lafferde und Bettmar, in Höhe der dortigen Angelteiche, kam es am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei mit. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Ilsede befuhr die B1 von Groß Lafferde in Richtung Bettmar. In Höhe der Angelteiche wollte sie, zusammen mit dem vor ihr fahrenden Fahrzeug, den PKW einer 50-jährigen aus Ilsede überholen. Während sich der erste PKW-Fahrer rechtzeitig wieder nach rechts einordnen konnte, stieß der PKW der 18-jährigen frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 52-jährigen aus Vechelde zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

