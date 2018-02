Die Peiner AfD bemüht sich um ein „sauberes Image“

Die Kundgebung der „Patrioten Niedersachsen“ mit rund 100 Anhängern der rechten Szene – und mit AfD-Beteiligung – am Samstag in Peine bringt den AfD-Kreisverband Gifhorn-Peine in Bedrängnis. Der Verband bemüht sich um ein „sauberes“ Image und geht demonstrativ auf Distanz zu Rechtsextremisten. Bei dem Aufmarsch traten als Redner unter anderem Alexander Kurth von der NPD Sachsen und Lutz Urbanczyk von der...