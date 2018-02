Am Sonntag Shoppen in Peine zum Valentinstag

„Zum Valentinstag in Peine“ – unter dem Motto die Geschäfte in der Peiner Innenstadt am Sonntag, 11. Februar, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass die Peiner City-Gemeinschaft anlässlich des Valentinstags zum Flanieren, Stöbern und Shoppen einlädt. Vorsitzender Ole Siegel schlägt vor: „Die Kunden können nach dem Frühstück in die Peiner Fußgängerzone kommen oder den Einkaufsbummel mit dem...