Peine Im Gemeindehaus der St.-Johannis-Kirche Peine in der Fröbelstraße gibt es am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 12.30 Uhr einen Second-Hand-Basar für Frauen. „Es wird ein breites Angebot für alle Größen geben“, schreibt Manuela Schwerdtner vom Basarteam in einer Pressemitteilung. Auch Accessoires werden verkauft.

