Das haben die Freiwilligen verdient

In einer festlichen Ehrenamts-Gala am Montagabend im Forum in Peine hat unsere Zeitung zwölf „Peiner des Jahres“ ausgezeichnet – die Freiwilligen waren zuvor von Leserinnen und Lesern als Kandidaten nominiert worden. Es galt, den Menschen, die sich im Peiner Land auf ganz verschiedenen Feldern uneigennützig für andere einsetzen, öffentlich Respekt und Dank auszusprechen – „weil sie es verdient haben“. Der „Hintergedanke“ dabei: Idealerweise regt das Vorbild dieser Kümmerer andere Menschen dazu an, selbst aktiv zu werden und sich für eine gute Sache zu engagieren.

Zahlreiche Entscheidungsträger aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft, Wirtschaft und Handel sowie Leserinnen und Leser waren der Einladung ins Forum gefolgt und feierten das Ehrenamt. Im Anschluss an die Verleihung der Preise nutzten die Gäste bei Speisen und Getränken vom Buffet die Gelegenheit zu zwanglosen Begegnungen und Gesprächen.

Die Aktion unserer Zeitung stieß, so die Rückmeldungen, auf durchweg positive Resonanz. „Das haben die Ehrenamtlichen wirklich verdient“, hieß es an vielen Tischen. Einige räumten freimütig ein, dass sie von dem einen oder anderen Kandidaten zwar schon gehört hätten, aber nun erst deren Leistungen zu schätzen wüssten. Und es gab den Hinweis: „Es gibt doch noch viel mehr Ehrenamtliche, die eine solche öffentliche Danksagung verdient hätten.“ Unsere Zeitung wird sie vorstellen – in der nächsten Runde „Peiner des Jahres.“ tst