Einbrecher scheitern in Edemissen an verschlossener Tür

Peine Unbekannte Täter versuchten nach Angaben der Polizei Peine in einem Mehrparteienwohnhaus in der Lerchenfeldstraße in Edemissen die Eingangstür des Wohnungsinhabers aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern offensichtlich nicht. Tatzeitraum: 26. Februar bis Samstag, 3. März, 20.30 Uhr.