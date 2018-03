Autoren treffen sich beim Stammtisch in Peine

Peine Die Servicestelle Kultur des Landkreises Peine und das „Autoren_Netzwerk“ laden zu einem Autorenstammtisch am Donnerstag, 15. März, um 18.30 Uhr im Owl Town Pub am Hagenmarkt 25 in Peine ein. Interessierte können sich bei der Servicestelle unter Tel: (0 51 71) 4 01 21 48 anmelden.