Infotag für neue Fünftklässler

Die Gunzelin-Realschule lädt für Mittwoch, 14. März, Viertklässler und deren Eltern zu einem Infotag in die Schule in der Gunzelinstraße 42 in Peine ein. An dem Infotag können sich die Schüler einen ersten Eindruck der Schule verschaffen und in Unterrichtsfächer hineinschnuppern. ...