Vortrag über Gartenkultur früher und heute

Schwicheldt Die Landschaftsarchitektin Karin Bukies hält am Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr in Emmis Erbe in der Bürgerhausstraße 3 in Schwicheldt einen Vortrag zum Thema „Ländliche Gartenkultur früher und heute“. Der Termin wurde von Donnerstag, 8. März, auf Donnerstag, 15. März, verschoben, teilt die...