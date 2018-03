„Bayernfest“ am Samstag in Peine

Peine . Zum „Bayernfest“ in stilechtem bajuwarischen Stil lädt der Sportverein MTV Vater Jahn Peine am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr in das Peiner Schützenhaus ein (Einlass: ab 19 Uhr). Auftreten wird die Showband „Gletscher Fezzer“. Karten für 13 Euro gibt es bei „Zweirad Hotopp“ in Peine, Schwarzer...