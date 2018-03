Peine „100 Prozent Menschenwürde. Zusammen gegen Rassismus“ lautet das Motto einer gemeinsamen Veranstaltung der drei Moschee-Gemeinden in der Peiner Südstadt – Takva, Eyüp Sultan und El Hidaia – am Freitag, 16. März, von 14 bis 15 Uhr in der Peiner Fußgängerzone zwischen City-Galerie und der Brücke. ...