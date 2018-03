Unfall auf der B1 bei Klein Gleidingen - eine Schwerverletzte

Klein Gleidingen Ein 34-Jähriger übersah am Mittwoch beim Abbiegen die Bundesstraße das Auto einer 64-Jährigen. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch auf der B1 auf der Höhe von Klein Gleidingen gekommen. Eine Person verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 34-jähriger Wolfenbütteler gegen 13.45 Uhr auf der K57 von Groß Gleidingen und wollte nach links auf die B1 in Richtung Vechelde abbiegen. Beim Abbiegen übersah der Mann den Wagen einer 62-jährigen Braunschweigerin. Sie war auf der B1 von Vechelde in Richtung Braunschweig unterwegs.

Auf der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen. Die 62-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die Wucht des Zusammenpralls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 11000 Euro.