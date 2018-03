Unfall in Peine - ein Auto überschlägt sich

Gleich drei Menschen sind bei einem Unfall am Donnerstagabend in Peine verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 31-Jährige gegen 19.35 Uhr auf der Schäferstraße in Richtung Am Ottos Hof unterwegs. An der Kreuzung bemerkte die Peinerin den PKW eines 54- jährigen Peiners zu spät. Er fuhr stadteinwärts auf der Straße Am Ottos Hof - und hatte Vorfahrt.

Die Autos krachten zusammen, der Wagen des 54-Jährigen überschlug sich. Für alle Beteiligten ging der Unfall dennoch glimpflich aus: Beide Fahrzeugführer verletzten sich nur leicht. Auch die 10-Jährige, die im PKW der Peinerin saß, kam mit leichten Verletzungen davon. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro.