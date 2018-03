Autorenlesung in der Stadtbücherei

Peine Die Autoren Ute Kassebaum aus Edemissen und Gerhard A. Spiller aus Ölsburg veranstalten eine gemeinsame Lesung. Sie werden eigene Gedichte und Kurzgeschichten vortragen, am Mittwoch, 21.März, von 19 Uhr an in der Stadtbücherei , Winkel 30 a in Peine. Der Eintritt ist frei.