Kundgebung verläuft friedlich

Peine In der Innenstadt fand am Freitag die Kundgebung „100 Prozent Menschenwürde, zusammen gegen Rassismus“ statt (wir berichteten). Während der gut einstündigen Kundgebung mit Redebeiträgen und Musik sei es zu keinen polizeilich relevanten Zwischenfällen gekommen, so die Polizei. Die Veranstaltung sei...