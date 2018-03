Fahrgemeinschaft trifft sich zur Versammlung

Peine Die Fahrgemeinschaft Peine und Umgebung lädt Mitglieder am Sonntag, 25. März, um 12 Uhr zur Jahresversammlung ein. Treffpunkt ist die Kochwerkstatt von Petra Müller-Rüsenberg in der Elstertorstraße 14 in Rosenthal. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vorstandswahlen, Informationen über...