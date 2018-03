Auf dem Hagenmarkt darf gekramt werden

Peine Der nächste Kram-Markt steht an. Am Dienstag, 27. März, kann zwischen 8 und 18 Uhr auf dem Hagenmarkt in Peine gestöbert werden. Circa 40 Markthändler werden erwartet, die ihr Sortiment aus Textilien, Kurz- und Haushaltswaren, Modeschmuck, Fisch- und Wurstwaren, Gewürzen und Tees, Süßwaren sowie...