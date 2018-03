Ein Osterspaziergang mit Überraschungen

Wendesse Der traditionelle Osterspaziergang in Wendesse findet am Freitag, 30. März, statt. Los geht es um 17 Uhr vor der Gaststätte „Möörchen“ in Wendesse. Die Spaziergänger dürfen am Wegesrand nach Oster-Überraschungen suchen, heißt es in einer Mitteilung. Der Abend endet im Bier- und Kaffeegarten.