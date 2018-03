Festnahmen nach schwerem Raub auf Peiner Spielhalle

Peine Im November vergangenen Jahres hat ein Täter eine Spielhalle am Autohof in Peine-Stederdorf überfallen.

Ein 40-jähriger Mann aus Quedlinburg und ein in Peine wohnender 36-jähriger Mann sind festgenommen worden, das teilt die Polizei Peine mit. Das Amtsgericht Hildesheim hat in beiden Fällen Haftbefehl erlassen.

Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, am 10. November vergangenen Jahres gegen 6.30 Uhr eine Spielhalle am Autohof in Peine-Stederdorf überfallen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Er konnte unerkannt flüchten. Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei Peine in enger Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim habe sich der Tatverdacht gegen den Quedlinburger verfestigt. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat einen Haftbefehl beantragt, der vom Amtsgericht Hildesheim am 20. Dezember umgesetzt wurde. Gegen 8.35 Uhr wurde der 40-Jährige von Spezialeinsatzkräften der Polizei Sachsen-Anhalt in Quedlinburg beim Verlassen seiner Wohnung widerstandslos festgenommen, teilt die Polizei mit.

Der 36-Jährige wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen als Mittäter ausfindig gemacht. Gegen ihn ist der vom Amtsgericht Hildesheim erlassene Haftbefehl am Mittwoch, 14. März, vollstreckt worden.

Den Inhaftierten werden weitere Einbruchdiebstähle im Peiner Raum vorgeworfen.