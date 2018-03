Schals und Tücher im Häkelkursus herstellen

Vöhrum Die Kreisvolkshochschule Peine bietet ab Donnerstag, 5. April, 19 Uhr, einen Häkel-Kursus an. Treffpunkt ist in den Berufsbildenden Schulen des Landkreises Peine in Vöhrum, Raum A020. Egal ob Schals, Mützen, Babyschuhe oder Tücher – alles kann gehäkelt werden.