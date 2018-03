Förderverein unterstützt Spielmannszug

Stederdorf Den Spielmannszug des MTV Stederdorf zu unterstützen – das ist das Hauptanliegen des Vereins zur Förderung der Spielmannsmusik in Stederdorf. Bei der Hauptversammlung stellte der Vorsitzende, Dr. Michael Beyer, in Worten, Bildern und Videos mehrere Beispiele vor, wie die Unterstützung erfolgt. So...