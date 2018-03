Wenn der Funke überspringt. Oder auch nicht…

In der neuen Ausgabe unserer Jugendseite „Wortfluss“ befassen sich die Autorinnen und der Autor mit Funken. Mal kann ein nur kleiner Funke ein riesengroßes Feuer entflammen, in der Liebe zum Beispiel. Mal kann der Funke aber auch rasch wieder erlöschen.

Wer noch mehr aus der Kreativwerkstatt der „Wortfluss“-Autoren erfahren möchte, besucht die Facebookseite www.facebook.com/wortflusspeine

Von Julius Lüttgemeier:

Sie ging wie immer durch das schemenhafte, farblose Gewirr aus Leere. Schritt wie immer durch Häuserschluchten aus zäher, schwarzer Luft. Legte sich wie immer in den trüben See, dessen Oberfläche nichts spiegelte, weil nichts da war. Aber nichts war ok. Nichts war ihr genug.

Dunkelland war ein seltsamer Ort. Sie war schon hier, solange sie sich erinnern konnte. Das heißt fast solange. Irgendetwas war da mal gewesen, abseits von nichts, aber das musste wirklich lange her sein. Jetzt gab es nur noch nirgendwo und nirgendwo wurde mit der Zeit auch anders, mehr. Das bemerkte sie, obwohl sie sonst nichts von dem, was in Dunkelland passierte, aufnahm. Es passierte ja nichts.

Sie wurde auch müder, obwohl sie nie schlief. Sie war einfach. Sie wandelte einfach von Tag zu Tag, falls es solche denn gab, von hier nach hier.

Dann vor ihr, ganz weit weg, ein Schimmer. Sie blieb stehen und starrte teilnahmslos in die Ferne. Die Entdeckung brauchte einige Zeit, bis sie durch die von Schatten verklebten Synapsen in ihrem Kopf drang. Hell. Sie setzte einen Fuß nach vorne und bemerkte, dass dies der erste Schritt dieses Lebens war, den sie irgendwohin tat. Sie zog den anderen Fuß nach und schüttelte sich kurz. Dieses Gefühl von... Antrieb war ungewohnt. Sie wusste nicht, was Licht war, aber dieses Nicht-Nichts zog sie an, ließ sie nicht los. Immer fordernder wurde es, selbst ihre Ohren schien es zu erreichen. Brummen, immer lauter, dröhnte zu ihr. Die Luft knisterte.

Sie sprang nun über die zerklüftete Landschaft, ließ zerfallene Gebäude, tote Bäume hinter sich, die Augen fest auf das Leuchten gerichtet. Immer größer wurden die Abstände ihrer Schritte. Rannte sie? Ein Gefühl von Klarheit ergriff sie, peitschte sie nach vorne.

Dann hörte sie den Schrei ihrer Mutter: „Sie wacht auf!“

Von Tassia Weimann:

Du willst gehört werden und wirst ruhig, wenn es ernst wird.

Du findest die Übeltäter, aber richtest nicht über den Schuldigen in dir.

Du möchtest, dass andere deine Perspektive sehen, und selbst siehst du nur in eine Richtung.

Du willst, dass sich etwas ändert und hauchst nur leere Worthülsen in die Luft.

Du findest das Leben so beschwerlich und legst dir selbst die größten Steine in den Weg.

Du möchtest gesehen werden und versteckst dich bei jeder Gelegenheit.

Du willst, dass ich dir glaube - deine Worte ernst nehme.

Du findest, ich sollte das alles nicht zu schwarzsehen – nicht nur hell-dunkel.

Du möchtest ein Feuer entfachen - in mir.

Ich hoffe, du findest den Funken selbst – in dir.

Von Elina Göhrmann:

Du willst gehört werden und wirst ruhig, wenn es ernst wird.

Du findest die Übeltäter, aber richtest nicht über den Schuldigen in dir.

Du möchtest, dass andere deine Perspektive sehen, und selbst siehst du nur in eine Richtung.

Du willst, dass sich etwas ändert und hauchst nur leere Worthülsen in die Luft.

Du findest das Leben so beschwerlich und legst dir selbst die größten Steine in den Weg.

Du möchtest gesehen werden und versteckst dich bei jeder Gelegenheit.

Du willst, dass ich dir glaube - deine Worte ernst nehme.

Du findest, ich sollte das alles nicht zu schwarzsehen – nicht nur hell-dunkel.

Du möchtest ein Feuer entfachen - in mir.

Ich hoffe, du findest den Funken selbst – in dir.