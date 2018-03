Verkehrsunfallfluchten zeitnah aufgeklärt

Am Donnerstag sei der Polizei Peine gegen 13.58 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Luisenstraße in Peine gemeldet worden. Vor Ort seien gleich zwei beschädigte Autos, ein VW Golf Plus und ein Fiat Panda, festgestellt worden.

„Dank des Hinweises einer KFZ-Werkstatt aus Peine konnte ein möglicher Verursacher ermittelt werden“, so die Polizei weiter. Der 74-jährige Peiner habe sich an seinem älteren VW Passat bereits kurz nach dem Unfall einen neuen Außenspiegel auf der Beifahrerseite anbauen lassen. Zudem habe der Passat frische Unfallspuren im Bereich der kompletten Beifahrerseite gehabt. Eine Überprüfung der Halteranschrift habe den Hinweis der Werkstatt bestätigt. Die Unfallspuren konnten „zweifelsfrei“ den zwei zuvor beschädigten PKW zugeordnet werden.

Der 74-jährige Halter sei bereits Mitte März durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Führerschein wurde diesmal eingezogen.