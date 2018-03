Mit Alkohol am Steuer unterwegs

Peine Noch während der Fahrt soll ein 51-Jähriger am Donnerstagabend in Peine Alkohol getrunken haben. Ein Polizist, der privat unterwegs war, meldete den Kollegen den auffällig fahrenden Peiner. Ein Atemalkoholtest an der Haustür ergab 0,74 Promille (aufbauend). Es folgten Blutproben im Peiner Klinikum, um die Behauptung des Mannes zu widerlegen, er habe erst nach dem Abstellen des Fahrzeugs Alkohol getrunken (Nachtrunk). Und: „Der Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt“, so die Polizei, die ein Strafverfahren einleitete.

