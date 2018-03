Die Schmucklosigkeit des Todes

Gestern gedachten Christen im gesamten Landkreis Peine in Gottesdiensten der Kreuzigung Jesu. Karfreitag ist ein stiller Feiertag, an dem der Altar schmucklos bleibt, keine Kerzen und keine Blumen zu sehen sind. In der St.-Jakobi-Kirche in Peine begann das Gedenken traditionell mit dem...