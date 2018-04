Tödliche Messerattacke in Hurghada – Angreifer in der Psychiatrie

Für internationale Schlagzeilen hat die Messerattacke eines Mannes (28) am 14. Juli vorigen Jahres auf Touristinnen an einem Hotelstrand im ägyptischen Badeort Hurghada gesorgt. An jenem Freitag tötete der Angreifer mit mehreren Messerstichen zwei Frauen aus dem Kreis Peine – eine 56-Jährige aus Edemissen und deren Freundin (65) aus Münstedt. Vier weitere Strandgäste wurden verletzt, und eine tschechische Touristin (36) erlag ihren Verletzungen später in einer Klinik in Kairo.

Der Staatsanwaltschaft Hildesheim, die in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren führt, liegen nun – nach Angaben der Behörde erstmals – neue Erkenntnisse vor.

Über die Polizeiinspektion Salzgitter, zu der auch das Kommissariat Peine gehört, ging bei der Staatsanwaltschaft in Hildesheim am 22. März eine Verbalnote des ägyptischen Außenministeriums inklusive einer Mitteilung der ägyptischen Staatsanwaltschaft ein.

„Danach soll es Anhaltspunkte dafür geben, dass der Beschuldigte an einer psychischen Erkrankung leide“, teilte Erste Staatsanwältin Christian Pannek am Dienstag mit. Dementsprechend sei der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt und ein medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben worden. Das Ergebnis des Gutachtens liege noch nicht vor. Der Beschuldigte befinde sich nach wie vor in Gewahrsam.

Zudem wurden, so Pannek weiter, Ergebnisse des Obduktionsberichts mitgeteilt. Danach seien die beiden Frauen aus Edemissen und Münstedt offenbar aufgrund von Stichverletzungen zu Tode gekommen.

Jüngst hatten die Angehörigen der beiden Frauen schwere Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden in Ägypten erhoben. Bisher hätten sie keine Auskunft über die Hintergründe des Messerattentats erhalten, beklagen deren Töchter in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins „Spiegel“: „Wir verlangen nicht viel. Wir wollen einfach nur wissen, was passiert ist. Wie sollen wir sonst jemals abschließen?“

Das Bundeskriminalamt ist nach Informationen des Magazins zu dem Schluss gekommen, es liege „sehr wohl der Verdacht nahe, dass die Tat religiös motiviert war“. Möglicherweise habe der Täter „im Auftrag einer Person oder einer terroristischen Vereinigung gehandelt“.

Doch die ägyptischen Behörden wollen den Angaben zufolge von Terrorismusbezügen offiziell nichts wissen. Stattdessen deuteten sie psychische Probleme des Attentäters an. Der Verdächtige habe die Tat zugegeben, sei aber noch nicht verurteilt worden, schrieben sie dem Anwalt der Angehörigen. Der Opferanwalt sei jedoch überzeugt: „Die Ägypter wollen verschleiern, dass der Angriff islamistisch motiviert war.“