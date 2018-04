„Das Goldene Herz“ – 20.000 Euro für Peiner-Projekte

Die Spendenempfänger von Lila Hoffnung Peine und vom Wünschewagen ASB Peine während der großen Spendenübergabe der Aktion Das Goldene Herz vor der Brüdern-Kirche in Braunschweig.

Bei der Spendenübergabe im BZV-Medienhaus wurden diese beiden Peiner Projekte ausgezeichnet:

Ein Taxi zu letzten Wünschen - 10290,55 Euro für den Arbeiter-Samariter-Bund

Noch einmal die Nordsee riechen, ein letzter Stadionbesuch: Oft ist es gar nicht so spektakulär, was sich Menschen wünschen, die wissen, dass sie bald sterben. Diese Wünsche zu erfüllen hilft der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) mit seinem Wünschewagen. Ausgestattet ist der Wagen wie ein Krankentransporter, aber so, dass man es nicht auf den ersten Blick erkennt. „Für unsere Gäste sind unsere Fahrten kostenlos“, erklärt ASB-Mitarbeiter Andreas Clark bei der Spendenübergabe, „für die Betriebskosten verwenden wir das Spendengeld“.

Neuer Mut für Darm-Patienten - 10290,55 Euro für den Verein „Lila Hoffnung“.

Zweimal stand sein Leben auf der Kippe, lange kam er kaum mehr aus dem Haus. Holger Busse leidet an der schweren Darmerkrankung Morbus Crohn. Um aus der eigenen Isolation herauszukommen, gründete er die „Lila Hoffnung“. Um Morbus Crohn- und Darmkrebspatienten Lebensmut zu spenden, erfüllt der Verein Herzenswünsche. Außerdem klärt Busse mit Vorträgen über die beiden Krankheiten auf. Bei der Spendenübergabe sagt er: „Wir wollen den Betroffenen Freude schenken und Mut machen – weil das Leben Spaß macht.“