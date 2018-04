Alarmanlage schreckt Einbrecher in der Bodenstedtstraße ab

Peine Bislang unbekannte Täter sind am Freitagmorgen kurz nach Mitternacht in ein Geschäft in der Bodenstedtstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Täter von der einsetzenden Alarmanlage abgeschreckt und konnten unerkannt flüchten – auch eine sofort eingeleitete Fahndung hatte keinen...