Autofahrer in 60 Minuten zweimal erwischt

Peine Ein 46-Jähriger aus Peine ist am Morgen des Montags innerhalb von einer Stunde mit zwei Fahrzeugen ohne Versicherungsschutz erwischt worden – erst war er im Stadtgebiet mit einem unversicherten Auto unterwegs, dann mit einem Transporter. Polizeibeamte untersagten die Weiterfahrt mit diesen Fahrzeugen und leiteten in beiden Fällen weitere Ermittlungen ein. Das meldete das Peiner Kommissariat am Dienstag.