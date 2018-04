Streik: Busse fahren nicht

Peine Der nächste und vierte Warnstreik im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes am Donnerstag wird sich spürbarer als zunächst erwartet auf den Alltag im Peiner Land auswirken. Am Dienstag hat die Kreisverwaltung Einschränkungen angekündigt, so wird zum Beispiel Altpapier nicht abgeholt. Außerdem...