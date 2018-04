Mülltonnen bleiben stehen, Kitas zu, Busse fahren nicht

Der nächste ganztägige Warnstreik von Verdi und Komba im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst am Donnerstag, 12. April, wird sich in Stadt und Kreis Peine noch spürbarer auswirken als zunächst erwartet. Am Mittwoch kündigte die Kreisverwaltung erhebliche Beeinträchtigungen bei der KFZ-Zulassung und...